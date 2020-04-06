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تعليم

وزير التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا إلكترونيا بنجاح رغم ظروف كورونا والحظر وتعليق الدراسة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:47 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، أن هناك رقما قياسيا تحقق اليوم في عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان لاداء امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية.

حيث قال وزير التربية و التعليم : لدينا 589 ألف طالب وطالبة اهتموا اليوم بالدخول على منصة امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية لأول مرة عبر التابلت.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذا العدد رائع جدا وقياسي ، لأنه حدث رغم ان الامتحان كان من المنزل وبدون اي درجات ، ورغم ظروف حظر التجول و تعليق الدراسة و مخاوف انتشار وباء كورونا ، ومع ذلك لم يتأثر الطلاب بالظروف المحيطة.

وأوضح وزير التربية و التعليم أن عدد الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من تحميل الامتحان وحل اسئلته للنهاية و الوصول لمرحلة المراجعة و التأكد من صحة الاجابات ، 98% من اجمالي عدد الطلاب أي 578 ألف طالب و طالبة ، و هذا انجاز .


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