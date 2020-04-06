محمود طاهر عن رحيل ثلاثي الأهلي: كل فريق يجب أن يمر بمرحلة التغيير

علق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق على رحيل ثلاثي النادي الأهلي:" شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور"، قائلا:" كل فريق يجب يمر بمرحلة التغيير ".





وأضاف محمود طاهر في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس "، أن رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك إمكانيات هائلة للغاية ويقدم مستوى جيد مع النادي الأهلي ".





وتابع :" فايلر لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن ومن الصعب الحكم عليه حاليا ".





وأكد محمود طاهر أن تولي رئاسة النادي الأهلي مسئولية كبيرة للغاية ويجب التعامل معها باحترافية ".





ووجه محمود طاهر الشكر إلى كافة أعضاء مجلس إدارته السابق للتعامل مع كافة الأزمات التي يتعرض لها المجلس في ذلك الوقت ".





وواصل :" رحلت عن الأهلي وقطاع الكرة محقق أرباحا تصل إلى 40 مليون جنيه "، مضيفا أنه يمتلك علاقة قوية مع رئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب



