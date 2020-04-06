عبد الظاهر السقا يعلن تنازل لاعبي المصري عن نصف مستحقاتهم

أعلن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، مشاركته في مبادرة مزاد الخير لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد.





وأكد عبدالظاهر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "ساتبرع بجائزة فوزي بلقب افضل لاعب في الدوري التركي بمبادرة مزاد الخير"





وتابع: "أدعو الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا".





كما كشف عبدالظاهر السقا عن تنازل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، بقيادة طارق العشري، عن نصف راتبه بسبب أزمة تعليق النشاط الرياضي.





وأكد عبدالظاهر السقا : "تحدثنا مع اللاعبين من اجل التنازل والأمر اخذ المزيد من الوقت من أجل الحصول على موافقة الجميع"





وتابع: "فوضنا 6 لاعبين للحديث بلسان جميع اللاعبين ووافق الجميع بعد مشاورات على الواتس اي وفي التليفونات على التبرع بنصف مستحقاتهم للنادي بعد أزمه إيقاف النشاط