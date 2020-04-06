نجم الزمالك: رحيل هذا اللاعب عن الأهلي خطأ و النادى لا يحافظ على نجومه

أكد أيمن عبدالعزيز نجم ومدرب نادي الزمالك السابق ، أن رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، عن الفريق يعد خطأ كبير





وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي لاعب محترم وأنا اعرفه جيدا ولكن مستغرب من قرار رحيله عن الأهلي رغم العرض الجيد المقدم من إدارة الأهلي"





وتابع أيمن عبدالعزيز : "كان يجب على فتحي ألا يرحل عن الأهلي وأن يحافظ على قيمته وقامته داخل الأهلي، وعليه ألا ينظر إلى المادة من أجل ختام حياته في النادي الأهلي"





وأضاف أيمن عبدالعزيز إن النادي الأهلي لا يحافظ على نجومه بعد اقتراب نهاية مسيرتهم في ملاعب كرة القدم.





وأكد عبدالعزيز أن الأهلي لا يحافظ على أولاده، نجومه لما بتكبر بيطالبوهم بالرحيل ولا يتم تنصيبهم بمناصب إدارية أو فنية لائقة في النادي





وتابع: "الدليل على كلامي ده حسام غالي وأبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات، واعتقد أحمد فتحي مشي لهذا السبب