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أخبار العالم

رغم التحذيرات.. تجمعات يهودية في شوارع نيويورك الأمريكية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اخترق جماعة من يهود الحاسيديم، قواعد التباعد المجتمعي والبقاء في المنزل بالولايات المتحدة، حيث عقدوا جنازتين مزدحمتين في شوارع بروكلين الأمريكية، كانت واحدة منهما لزعيم ديني توفى بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية حاولت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية تفريق الحشود من خلال التحذيرات عبر سيارات الشرطة. 

وحاول رجال الشرطة في نيويورك تفريق التجمع حيث ظهر ضابط شرطة يقول في مكبرات الصوت: هذه ليست 6 أقدام". 

وبعد ساعات، حضرت حشود من اليهود، بعضهم يرتدون أقنعة زرقاء، موكب جنازة في الهواء الطلق آخر، حيث حاولت أيضا الشرطة تفريقهم. 

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة فقط. 

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