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منوعات

اليابان ترصد 9.2 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت مسودة خطة طوارئ اقتصادية وضعتها الحكومة اليابانية أنه سيتم تخصيص ما قيمته تريليون  9.2 مليار دولار أمريكي في اعتماد مالي احتياطى لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المسودة بأنه من خلال هذا الاعتماد المالى سيتم تقديم 10 آلاف ين لكل طفل للعائلات التي تحصل على علاوات للأطفال.

ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى على المسودة مع الميزانية التكميلية لعام 2020 فى اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان تخطى حاجز 4500 وبلغ عدد الوفيات أكثر من مائة، فيما قالت الحكومة أن الوباء أسفر عن "أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".

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