لو ميعاد ولادتك قرب.. 10 نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة إيمان علي، استشارى النساء والتوليد، إن تشعر الكثير من السيدات الحوامل بحالة من الخوف و القلق مع قرب ميعاد الولادة و بالأخص فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





لذا قدمت استشارى النساء و التوليد مجموعة من الاحتياطات والنصائح التى لابد مراعاتها للوقاية من فيروس كورونا ، وتمثلت فى:





-اختيار المستشفى

الأبتعاد عن الولادة فى غرف مشتركة يفضل غرفة مستقلة بحمام مستقل لاحتمالية وجود حالات مصابة مشخصة او غير مشخصة قامت بزيارة المستشفى.





-المرافق:

يفضل أن يكون أقل عدد ممكن واحد أو أثنين ويفضل أن لا يكونوا من كبار السن لانهم أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولا يفضل أيضا الاطفال لأن من الصعب التحكم فى حركتهم وممكن يعرضهم للعدوى.

-ارتداء الكمامة و الجوانتى أنتى والمرافقين أيضا .





-يفضل قللى وجودك فى استقبال المستشفى قدر المستطاع يعنى استنى فى العربية والمرافق اللى مع حضرتك يخلص اجراءات الدخول ويغير بعدها الجوانتى او يستعمل كحول للتطهير.





- التأكيد من تعقيم الغرفة جيدا بالماء والكلور قبل دخولها بفترة كافية و بالأخص مقابض الأبواب والحمام.





-خذ كل أدواتك الشخصية بالإضافة إلى ملاية سرير وغلاف مخدة وفوطة شخصية وبطانية او كوفرته و الكحول وجيل تعقيم اليد.





-اطلبى من التمريض والعاملين فى المستشفى عدم التردد على الغرفة إلا فى أضيق الحدود وعند طلبكم فقط ، مع التأكد من تغيير الجوانتى قبل وبعد التعامل معاكى والتزامهم بإرتداء الماسك.





-التحدث مع طبيبك قبل الولاده لتقليل وقت تواجدك فى المستشفى قدر المستطاع، فمن الممكن أن يساعدك فى الولادة بدون ألم وسرعة التحرك بعد الولادة والتعافى والخروج من المستشفى.





-اطلبى من الدكتور إذا كانت صحة المولود جيدة أن يمكث معاكى ويقلل من تواجده بعيدا عنك .





-لابد من التعامل مع المولود بحرص شديد وعدم لمسه أو تقبيله نهائيا، وأن يكون وفرش سرير المولود بملايه شخصية أو معقمة.





-الرضاعة الطبيعية مهمه جدا، أهم وأقوي مقوي لجهاز المناعة عند المولود و خط الدفاع الوحيد حاليا ضد فيروس كورونا





- ممنوع الزيارات والقبلات والاحضان منعا باتا.



