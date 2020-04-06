5 شائعات صحية على الإنترنت: من كورونا إلى مرض السكري والنوبات القلبية

نشرت صحيفة صنداي تايمز ، بعض ابحاث الخبراء عن 5 شائعات من النصائح الصحية المشكوك فيها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد، وهي:

الشائعة الاولى:

الرد على الشائعة:





يقول الأستاذ المساعد ليم بوه ليان ، أحد كبار الاستشاريين في المركز الوطني للأمراض المعدية: "لا ينتشر فيروس كورونا عن طريق نقل الغذاء والماء ، ولكن عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين ، خاصة من خلال انتشار القطرات المنبعثة من شخص مصاب.





وتابع : "من الجيد تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة ، التي كان الناس يفعلونها كل هذا الوقت، متابعا: "بالطبع ، من الجيد طهي اللحوم والبيض جيدًا قبل تناول الطعام لمنع العدوى التي تنتقل عن طريق الطعام، ولكن هذا لا يوفر حماية ضد الفيروسات التاجية.





واضاف قائلا: "ما يجب على الناس فعله هو مراقبة صحتهم، إذا كان لديهم حمى أو سعال ، فعليهم بزيارة الطبيب.





واوضح: "ارتدِ قناعًا إذا كان مريضًا أو إذا كان لديه اتصال مباشر بأشخاص مريضين أو معرضين لخطر كبير.





وقدم عدة نصائح منها:





"اغسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر ، أو استخدم معقم اليدين إذا لم يكن بمقدورهم غسل أيديهم.





"حافظ على صحتك بتغذية جيدة ، مثل تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات. حافظ على رطوبة جسمك ، واحصل على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة.









الشائعة الثانية





يجب منع مرض السكري ، من تناول الأطعمة الفائقة للتحكم في مستويات السكر ، مثل البامية ، والكركم ، وتوت الإوز الهندي ، والشمندر ، واللفت ، والقرع المر ، والفجل ، والثوم ، والقرفة ، والليمون ، والخيار ، والجزر.

الرد على الشائعة الثانية

وتقول الدكتورة كالبانا بهاسكاران ، رئيس مركز خدمات التغذية التطبيقية ووحدة أبحاث مؤشر نسبة السكر في الدم في كلية العلوم التطبيقية تيماسيك بوليتكنيك ، وكذلك نائب رئيس جمعية التغذية وعلم التغذية في سنغافورة أنه لمنع مرض السكري ، يجب أن نتبع اتباع نظام صحي أسلوب الحياة والحفاظ على وزن الجسم المثالي.

تقول: "اتبع خطة الأكل الصحي التي ستساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاع السكر.

"الأطعمة المذكورة أعلاه هي مصادر جيدة للمواد الكيميائية النباتية أو مضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون جزءًا من خطة وجباتك المعتادة.

"ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت أن استهلاك هذه الأطعمة يمنع مرض السكري."



الشائعة الثالثة

عند التعرض لنوبة قلبية ، قم بالسعال بشكل متكرر وبأقصى ما تستطيع.

الرد

يقول البروفيسور المساعد تشين تشي يانغ ، المستشار في مركز القلب الوطني بقسم أمراض القلب في سنغافورة ، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السعال المتعمد يساعد أثناء نوبة قلبية.

في الواقع ، قد يسبب الأذى لأن الألم قد لا يكون بسبب نوبة قلبية ، وهناك حالات طبية معينة - مثل تشريح الأبهر ، بسبب انقسام جدار الشريان الأبهر - يمكن أن تتفاقم بسبب السعال القوي والمتعمد.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض نوبة قلبية - مثل ألم في الصدر وسحق مركزي قد يشع في كثير من الحالات إلى الفك أو الكتفين ، وعادة ما يكون مصحوبًا بالغثيان والتعرق - فيجب عليه طلب المساعدة على الفور ، ويفضل من طبيب الطوارئ خدمات.

أثناء انتظار المساعدة ، يجب أن يجدوا مكانًا آمنًا للراحة ويجب أن يأخذوا الدواء - مثل الأسبرين أو بخاخ أو قرص غليسيريل ثلاثي النترات - إذا كان أطبائهم قد وصفوا هذه الأدوية مسبقًا للاستخدام في مثل هذا السيناريو.

لا يُنصح بالفرد أن يشق طريقه إلى المستشفى ، إما عن طريق القيادة أو وسائل النقل العام ، في حالة تعرضه لتدهور مفاجئ في الطريق ، وهذا يؤخر تلقيه للعناية الطبية أيضًا.

الشائعة الرابعة

العقاقير المخفضة للكوليسترول

الستاتينات ، وهي فئة من الأدوية التي توصف غالبًا لمرضى الأزمات القلبية لخفض مستوى الكوليسترول ، لها آثار جانبية مثل فقدان الذاكرة ومرض لو جيريج ، الذي تشمل أعراضه ضمور العضلات ، بالإضافة إلى فقدان القدرة على التحدث وابتلاع الطعام.

الرد

يقول البروفيسور تان هواي تشيم ، مدير وكبير المستشارين في مركز القلب بالجامعة الوطنية في سنغافورة ، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب بسنغافورة ، إن العديد من مواقع الويب والكتب والأفلام الوثائقية التي تثير الخوف تخوض "حرب الستاتين" ، موضحة ادعاءات كاذبة عن الآثار الجانبية للأدوية.



تم العثور على هذه غير صحيحة. التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا للستاتين هو ألم العضلات ، والذي عادة ما يكون خفيفًا ويمكن عكسه مع توقف الدواء ، كما يقول.



ما أكثر مدعاة للقلق هو أن المرضى الذين يحتاجون إلى العقاقير المخفضة للكوليسترول يتراجعون عن العلاج بسبب مخاوف لا أساس لها من الآثار الضارة للدواء. وفقًا لدراسات في أوروبا ، مع ظهور كل خبر سلبي عن ظهور العقاقير المخفضة للكوليسترول على وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن لما يصل إلى 10 في المائة من المرضى التوقف عن العلاج. ويضيف أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أكثر من 2000 حالة من حالات القلب والأوعية الدموية ، والتي قد تؤدي إلى الوفاة ، على مدى 10 سنوات.

الشائعة الخامسة

مسحوق الزنجبيل والثوم

استهلاك خلاصة الزنجبيل يكبح بشكل فعال التهاب أنسجة الكبد ويوفر الحماية ضد سرطان الكبد

الرد

يقول الدكتور فيليب كوه ، وهو طبيب أول في العائلة ورئيس مجلس الطب والأخلاقيات في مجموعة Healthway Medical Group ، إن الدراسات الحالية لإثبات تأثير الزنجبيل على علاج سرطان الكبد لدى البشر محدودة.

في الدراسات التجريبية التي أجريت على الفئران ، ثبت أن مستخلص الزنجبيل يقلص خلايا سرطان الكبد ويكثف كروموسومات هذه الخلايا، ومع ذلك ، يقول إن هذه الدراسات تجريبية في أحسن الأحوال. "كيف يمكننا استقراء هذا لسرطان الكبد لدى البشر؟" سأل.

الخطر هو إذا قرر المرضى استهلاك المزيد من الزنجبيل أو خلاصة الزنجبيل أو المكملات الغذائية ، دون فهم سياق فعاليتها ، والتخلي عن العلاج الطبي ، مثل العلاج الكيميائي ، فسوف يسمحون بانتشار السرطان ، كما يقول.

سيكون من الجيد أن يتمكن المرضى من استشارة أطبائهم لفهم كيف يمكن أن يلعب الزنجبيل دورًا في علاجهم. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الزنجبيل في الحد من الغثيان الذي يعاني منه المرضى كأثر جانبي للعلاج الكيميائي.



