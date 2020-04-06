أيمن يونس: أي لاعب في مصر يقارن نفسه بـ محمد صلاح يبقى بيضيع وقت

هاجم أيمن يونس، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، اللاعبين الذين يقارنون أنفسهم بمستوى محمد صلاح.





وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي تويتر: "أي لاعب في مصر مع كامل احترامي للكل بيقارن نفسه فنيا و مهاريا و تاريخيا بـ محمد صلاح يبقي بيضيع وقت مش اكتر للمتابعين ، لحد ما ربنا يفرجها علينا من الكورونا فيرس ، محمد صلاح وصل ل مستوي يفوق أحلام لاعبي كره القدم المصريين علي مدار تاريخنا الكروي ، ربنا يحمي مصر ، خليكوا في البيت ⁦‪@MoSalah‬⁩".





وتابع يونس: "لا تزال حالة كبيرة من الرعب تفرض نفسها داخل فريق ليفربول الإنجليزي الذى يلعب له نجمنا محمد صلاح، بعد ظهور أنباء قوية تفيد بإمكانية إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز للموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وظهور العديد من الحالات الإيجابية ووفات عدد من المواطنين فى بلاد الضباب، وهو ما أدى إلى اتخاذ الاتحاد الإنجليزى قرارا بإيقاف النشاط بشكل مؤقت للحد من انتشار الفيروس".





وأضاف يونس: "أصبح الأمر مرعبا للغاية فى إنجلترا بعد اكتشاف العديد من الإصابات وحالات الوفاة خلال الساعات الأخيرة، وبدأت أصوات تنادى بإمكانية تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزى إلى آجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار الفيروس الخطير".