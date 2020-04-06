أمن القاهرة يكشف مرتكبي واقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من صاحب شركة مقاولات قرر بأنه أثناء سيره بسيارته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله بحلوان، فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وإصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة، واتصلوا بابنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره ٢ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم وإتفق على دفع ٢٥٠ألف جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.





وتشكل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبط المتهمين الأول والثانى.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه.





وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمين الثانى والثالث لارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ ٦٥ ألف جنيه من متحصلات الواقعة ، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.





وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، بإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين).





واعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان المضبوطان، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، واتُخذت الإجراءات القانونية.