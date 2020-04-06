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محافظات

لتجميع مياه الأمطار.. إنشاء 19 خزانا ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة بالخمس قرى بمطروح المدرجة ضمن المبادرة.

ويستمر العمل فى تنفيذ 19 خزانا سعة كل منهم 100 متر مكعب للخزان بإجمالي 1900 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار بعدد من التجمعات بقرى زاوية العوامة وسيدى شبيب بمركز الضبعة، وأبو مزهود بمركز برانى.

ونوه المهندس حسين السنينى منسق المبادرة بمطروح، إلى أن هناك 5 قرى بمطروح ضمن المبادرة وهى قرى سيدنا هود بالحمام، وسيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة، وبهى الدين بسيوة، وأبو مزهود ببرانى.

وأضاف أن إنشاء خزانات المياه يأتى فى إطار مشروعات مبادرة حياة كريمة التى انطلقت هذا العام وتضم العديد من المشروعات بخمس قرى بمحافظة مطروح.

وأوضح أن هذه الخزانات تستهدف الأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء الخزانات قبل نهاية شهر مايو القادم.
لتجميع مياه الأمطار.. إنشاء 19 خزانا ضمن مبادرة حياة كريمة
لتجميع مياه الأمطار.. إنشاء 19 خزانا ضمن مبادرة حياة كريمة
لتجميع مياه الأمطار.. إنشاء 19 خزانا ضمن مبادرة حياة كريمة
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