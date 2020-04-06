سويسرا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد

أعلنت سويسرا اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 584 شخصا؛ مشيرة إلى أن الإصابات تجاوزت 21 ألفا؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.





كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون و276 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات اقترب من الـ 70 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,278,492حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 69,756 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 266,697 شخصا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.





بينما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث سجلت 15,887 حالة وفاة.





فيما بلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 81,708 حالة إصابة و3,331 حالة وفاة.