مواد غذائية وكمامات طبية في القري المعزولة.. كيف ساعدت المؤسسات الخيرية الأسر الأكثر احتجاجا

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم توزيع ما يقرب من 1000 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى بنطاق المحافظة ، يأتى هذا فى إطار التخفيف على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.





من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد قرر فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.