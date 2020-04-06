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أخبار العالم

الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:08 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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أ ش أ
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الحاضر لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الأوضاع في سوق النفط . 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الاثنين ، ردا على سؤال صحفي عما إذا كان من المخطط إجراء اتصال بين بوتين والرئيس الأمريكي عما قريب: "في الوقت الحاضر لا". 
وكان الرئيسان الروسي والأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي تناولا خلالها الوضع في سوق النفط العالمية، التي تشهد انهيارا حادا للأسعار منذ أن فشلت أطراف "أوبك+" في مطلع مارس في التوصل إلى اتفاق حول حجم الإنتاج.

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