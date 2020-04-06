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توك شو

لو حسيت بالأعراض دي وقف استخدام الكحول..فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:15 م
معقم للأيدي
معقم للأيدي
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نورهان رأفت
حذر الدكتور عاصم فرج من تكرار استخدام الكحول بصفة مستمرة، خاصة في حالة الشعور بنوع من الفوران الجلدي عند استخدامة.

وأضاف الدكتور عاصم فرج خلال حوارة لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر 2، أن كثرة استخدام الكحول يمكن أن يصيب الشخص بالدمامل والالتهابات.

وأشار إلي أن الاستعمال المتكرر للكحول من الممكن أن يكون مدخل اخر لمرض جديد.

وأكد علي ضرورة استخدام مستلزمات الوقاية خاصة الكحول بشكل معقول، وفي حالة ملامسة الأسطح فقط.

وتابع: أنه من طبيعة تلك المطهرات أن تجف سريعا علي الأيد، ولا يعتبر ذلك علامة لوضع المزيد منها خلال وقت متقارب.
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