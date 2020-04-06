جنيهان زيادة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020‎

ارتفعت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 704 جنيهات، بعد أن كان يسجل 702 جنيه، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الاثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم،الاثنين 704جنيهات للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 800 جنيه إلى 805 جنيهات.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 733 جنيها إلى 738 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 600 جنيه إلى 603 جنيهات، وذلك بخلاف المصنعية .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 467 جنيها إلى 469 جنيها .

تراوح سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه إلى 5632 ، يزن 8 جرامات

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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.