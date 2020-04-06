ماذا فعلت السعودية لأبنائها في الخارج حماية لهم من كورونا؟

أكملت هيئة الطيران المدني السعودية استعداداتها واتخذت كافة التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.









يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.









وبدوره أوضح المنصوري أن الهيئة أكملت استعداداتها واتخذت كافة التدابير والإجراءات، حيث جهزت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقًا للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.









وأفاد أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تعمل على توفير الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.









وجهزت هيئة الطيران المدني غرفة عمليات مشتركة في المطارات الدولية الثلاثة بمشاركة (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ورئاسة أمن الدولة)، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود في استقبال عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.









كما اتخذت الهيئة كافة التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.









ووفرت الهيئة العامة للطيران المدني المعدات الحديثة في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي، حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل مستمر على مدار24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، كما ستوفر الهيئة المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين في كافة أرجاء صالات المطارات الدولية الثلاثة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية والنصائح الطبية لكل مسافر يصل إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى قيام هيئة الطيران المدني بإيصال أمتعة المسافرين العائدين من الخارج إلى مقرهم.









وستنفذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من الاجراءات الوقائية للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث سيتم خضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامي.







