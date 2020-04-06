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هنتعشى إيه النهاردة.. طريقة عمل البيتزا بالتوست

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:56 م
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا بالتوست
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رشا عوني
يشتهي الكثير تناول البيتزا الجاهزة الشهية ، لكن ظروف الحجر المنزلي تمنعنا من شرائها ، ولذلك يمكنك تقديمها بطريقة جديدة للأطفال بمكونات سهلة متوفرة في مطبخك دون تكلفة .


إليك طريقة عمل البيتزا بالتوست بدلا من العجين ، وهي وصفة سريعة التحضير لا تستغرق سوى 15 دقيقة .


مكونات البيتزا بالتوست

8 شرائح توست 
فلفل ملون  اخضر 
كاتشب 
كوب جبن موتزاريلا
جبن شيدر مبشور 
قطع سوسيس او بسطرمة او التونة او قطع الدجاج
شرائح زيتون اسود او أخضر 


طريقة عمل البيتزا بالتوست 

ضعي طبقة من الكاتشب على شرائح التوست 
أضيفي طبقة من الجبن الشيدر المبشور 
أضيفي الزيتون و شرائح الفلفل الملون 
أضيفي قطع السوسيس او البسطرمة ثم أضيفي طبقة من الجبن الموتزاريلا 
ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 حتى يذوب الجبن ثم قدميها ساخنة
هنتعشى إيه النهاردة.. طريقة عمل البيتزا بالتوست
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