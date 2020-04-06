هنتعشى إيه النهاردة.. طريقة عمل البيتزا بالتوست

يشتهي الكثير تناول البيتزا الجاهزة الشهية ، لكن ظروف الحجر المنزلي تمنعنا من شرائها ، ولذلك يمكنك تقديمها بطريقة جديدة للأطفال بمكونات سهلة متوفرة في مطبخك دون تكلفة .









إليك طريقة عمل البيتزا بالتوست بدلا من العجين ، وهي وصفة سريعة التحضير لا تستغرق سوى 15 دقيقة .









مكونات البيتزا بالتوست





8 شرائح توست

فلفل ملون اخضر

كاتشب

كوب جبن موتزاريلا