حكم استثمار المال مع شخص غير مسلم.. دار الإفتاء ترد





الاستثمار مع غير المسلم

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإستثمار في الأموال مع شخص مسلم أو شخص غير مسلم يستويان، وهناك ضوابط لهذا الإستثمار بغض النظر عن المستثمر معه.





شروط الاستثمار

أن يكون العمل المستثمر فيه حلال، وأن يكون النشاط فيه تعاون على المكسب والخسارة، وأن تكون نسبة الربح منسوبة للربح وليست أصل المال، ولا يجوز تحديد رقم للربح يتحصل عليه كل أول شهر مثلا، ولكن الأصح أن يتقاسم الشريكين الربح بغض النظر عن زيادته او نقصانه.





حكم إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على شهادات الاستثمار والادخار إذا بلغت النصاب وقيمتها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها سنة هجرية.





وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، للرد على أسئلة المواطنين، أن من يخرج الزكاة عليه أن يحسب جميع أمواله الموجودة في البنك أو في المنزل أو غير ذلك، فإن بلغت قيمتها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة هجرية فيجب إخراج الزكاة 2.5%.





حكم فوائد شهادات الاستثمار

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.





وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثما والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعوائدها مرة فى السنة.





وتابع « عبد السميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.





هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل تجوز الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام".





ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء".





وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.



