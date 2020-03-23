حكم إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار.. الإفتاء تكشف عن شرطين يجب توافرهما

كيفية حساب الزكاة على المال المودع بالنبك

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك و كيف أحسب زكاة المال المودع بالبنك سؤالان يبحث عنهما كثير من المسلمين عبر شبكة الانترنت والمواقع الدينية.





وتلقت صفحات المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية عن كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك سواء للذهب أو الفضة أو بضائع التجارة أو الأراضي أو العقارات ، كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك يجب ان يكون في ذهن كل انسان مسلم طالما شهد الا اله الا الله من منطلق ان الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة من تركها فقد ترك ركن أساسي في الإسلام مثله مثل الصلاة والصوم تماما ، و كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك أجمع عليه كل العلماء والفقهاء بأنه يجب أن يحول الحول على المال وهو عام هجري كامل ، ويكون المال بالغ النصاب وهو ما يكون بمقدار 85 جراما من الذهب.





كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك





كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك، تقسم الزكاة حسب المال المزكي الى عدة أقسام فمنه المال النقدي ومنه العروض التجارية ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة توضح كيفية حساب الزكاة





كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك





تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.





كيفية حساب زكاة المال للمحلات التجارية





الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، وهذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي .





كيفية حساب زكاة المال عن السوبر ماركت





زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.

