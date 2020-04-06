كارثة في غزة ووزارة الصحة تستغيث بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا، ستنفذ الليلة.. بحسب ما ذكرت قناة الكوفية الفلسطينية.





وأطلق المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، نداء استغاثة إلى كافة الجهات المعنية لتوفير مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا، التي ستنفذ مساء اليوم من المختبر المركزي تمامًا".





وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دعا المواطنين في الضفة للبقاء في بيوتهم حماية لأنفسهم وعائلاتهم وشعبهم وحث أبنائهم من العمال المتوقع عودتهم خلال الأيام المقبلة لوضع أنفسهم قيد الحجر المنزلي لأن من شأن هذا الالتزام تخفيف التكلفة عن أجهزة الدولة الأمنية والطبية والاقتصادية في مواجهتها للفيروس العابر للحدود.





وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة إن ذروة فيروس كورونا القادمة نتوقعها منذ يوم غدٍ وحتى 23 من الشهر الجاري، وطواقمنا جاهزة للتعامل مع العمال العائدين على كل المعابر المعروفة كمداخل.