وزير الثقافة تنعى شيخ الموزعين المايسترو إبراهيم الراديو

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الموزع الموسيقى الكبير المايسترو إبراهيم الراديو الذي غيبه الموت اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع المرض وقالت ان الراحل مثل علامة بارزة فى مجال الموسيقى مؤكدة أنه حصل على لقب شيخ الموزعين بعد أن أمضى سنوات فى إضفاء بصمة مميزة على العديد من الألحان الخالدة كما نقل خبراته للكثيرين من الموسيقيين الشباب وساهم فى تخريج أجيال منهم.



