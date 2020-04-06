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ثقافة

وزير الثقافة تنعى شيخ الموزعين المايسترو إبراهيم الراديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الموزع الموسيقى الكبير المايسترو إبراهيم الراديو الذي غيبه الموت اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع المرض وقالت ان الراحل مثل علامة بارزة فى مجال الموسيقى مؤكدة أنه حصل على لقب شيخ الموزعين بعد أن أمضى سنوات فى إضفاء بصمة مميزة على العديد من الألحان الخالدة كما نقل خبراته للكثيرين من الموسيقيين الشباب وساهم فى تخريج أجيال منهم. 

جدير بالذكر أن المايسترو إبراهيم الراديو هو إبراهيم علي حسن محمود كامل، لقبه الموسيقار حلمي بكر بشيخ الموزعين فى العصر الحديث، قام بتدريس قيادة الكورال والأوركسترا وعين بمعهد الموسيقى العربية بوظيفة أستاذ خبير، حاصل على درجة إعلامي في الإذاعة والتليفزيون المصري ومعتمد موزع موسيقي بهما منذ أواخر السبعينات، ووزع كثير من الأعمال الغنائية لمشاهير المطربين المصريين والعرب وقاد الأوركسترا لعدد كبير منهم، كما قدم التوزيع الموسيقي للعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
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