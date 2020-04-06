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منوعات

القبض على ممثلة نيجيرية شهيرة وزوجها لكسرهما الحظر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أدينت الممثلة النيجيرية البارزة فانكي أكينديل بتهمة "انتهاك أوامر تقييد الحظر الخاصة بفيروس كورونا" في العاصمة التجارية لاجوس.


وبحسب  بيان الشرطة النيجيرية اتهم الممثلة هي وزوجها الرشيد بيلو  بكسر قواعد الحظر التي تقمها الدولة لتجنب تفشي فيروس كورونا.


واتهمت الشرطة الممثلة بإقامة حفل في منزلها مما يخالف قانون الحظر المفروض بالمدن النيجيرية 


ستضطر أكينديل وزوجها الآن إلى دفع غرامة قدرها 260 دولارًا  والقيام بـ 14 يومًا من خدمة المجتمع.


وفرضت السلطات على الممثلة وزوجها زيارة 10 أماكن عامة مهمة داخل ولاية لاجوس لتثقيف الجمهور حول عواقب عدم الامتثال لأمر التقييد".


كما يتعين عليهم تقديم أسماء واتصالات لجميع الضيوف في الحفل وتقول الشرطة إنهم بدأوا عملية مطاردة لهم.


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