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توك شو

متقلقوش هنعوضكم.. وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:42 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
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اسراء صبري
قال دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مبادرة "خليك مستعد" التي تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية والجامعات، تعمل على استغلال القوة البشرية المتوفرة حاليا فى مصر، بالإضافة إلى الكوادر البشرية التى ستتواجد فى المستقبل القريب مثل طلبة السنوات النهائية فى الجامعات ومثل أطباء الامتياز وتحت التدريب.

وأشار خالد عبد الغفار، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة "سي بي سي"، إلي أن المبادرة تشمل فئة أخرى غير تخصصات الرعاية والأمراض الصدرية، مثل النواب والهيئات المعاونة،لافتا إلى أن الجامعات بالفعل بدأت فى تجهيز الكوادر البشرية فى حالة أن تطورت جائحة كورونا.

وأكد وزير التعليم العالي، علي أن المجلس الأعلى للجامعات قرر أن الدراسة ستكمل عن طريق "الانترنت" واستخدام التعليم عن بعد، لافتا إلى أن العالم حاليا يستخدم التعليم عن بعد فى ظل الأحداث الحالية، موضحا أن من 70 إلي 75% من الطلاب المصريين يتواصلون حاليا من خلال استخدام التعليم عن بعد.

وتابع قائلا: "متقلقوش بعد انتهاء الأزمة هنعوضكم تانى حتى لو عيدنا المواد تانى ليكو مع بداية السنة الجديدة سواء بدأ فى معادة أو لا". 


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