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فن

فيفي عبده تنعى رجل الأعمال منصور الجمال.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:10 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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مصطفى كرم

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة رجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية مساء اليوم متأثرا بمعاناته من التهاب رئوي حاد.


ونشرت فيفي عبدة صورة لمنصور الجمال وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون رجل الأعمال منصور الجمال في ذمة الله الرجاء الدعاء له".


يذكر أن منصور الجمال تزوج من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.


تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

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