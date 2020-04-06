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برلمان

البرلمان يرجئ قرارا بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين و600 لـ تكافل وكرامة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:58 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان مقررا أن تتم مناقشة زيادة الدعم على البطاقات التموينية ومعاش "تكافل وكرامة" بداية شهر مارس الماضي لولا تأجيل الجلسات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تقدم بطلب للمناقشة حول زيادة الدعم على البطاقة التموينية إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية إلى 100 جنيه سوف يكون بتكلفة 18 مليار جنيه، كما أن زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه بدلا من 400 جنيه، سوف يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه.

وصرح عضو مجلس النواب بأنه من المقرر مناقشة الحكومة في هذه الزيادة التي تعد ضرورة ملحة، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وذكر النائب عمرو الجوهري أن ارتفاع مستوى المعيشة، يجبر الحكومة على زيادة دعم الأفراد، خاصة وأنه تم تنقية البطاقات التموينية وتقلصت التكاليف نتيجة حذف كثير من البطاقات، ومن ثم يجب أن يتم توجيه تلك المخصصات المتوفرة لدعم الفئات المستحقة.

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