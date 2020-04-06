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أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. سعفان: صرف 500 جنيه لـ 1.5 مليون عامل.. ورواتب لـ 900 ألف بقطاع السياحة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من غد، الثلاثاء، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل.


أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، مشيرا إلى العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها ويصل عددها إلى مليون و500 ألف عامل.


وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر من مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.


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