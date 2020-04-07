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أخبار البلد

الفلاحين: استقرار أسعار الطماطم نسبيا..وتستمر حتى يوليو المقبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
 قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن محصول الطماطم (المجنونه)  استقرت نسبيا  هذه الايام رغم تعرض البلاد لعاصفة التنين  وارتباك حركة الأسواق بسبب كارثة تفشي فيروس كورونا 

وأضاف " أبو صدام " في تصريحات ل " صدي البلد" ، أن مساحات العروتين الصيفية العادية والمبكرة  تتجاوز ال200الف فدان بمتوسط إنتاجة نحو 20 طنا.

وأضاف " نقيب الفلاحين" أن  العروة الصيفية المبكرة والذي يبدأ إنتاجها حاليا ويستمر لمدة تصل الي ثلاثة شهور مع انتاج العروة الصيفية العاديه والتي تزرع في فبراير ومارس ويمتد إنتاجها لشهر سبتمبر. 


وتوقع استقرار أسعار الطماطم حتي شهر يوليو القادم ، وذلك علي الرغم من توقع زيادة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة مساحات العروة الصيفية المبكرة.
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