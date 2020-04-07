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حوادث

إصابة 5 أشخاص ومحاولات لاستخراج فتاة من تحت أنقاض منزل بسوهاج

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:46 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
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خالد رياض
أخرج رجال الحماية المدنية ٥ أشخاص، من تحت أنقاض منزل انهار منذ قليل في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، مصابين بكدمات وسحجات، وتجري محاولات لاستخراج فتاة 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى، وتبين أن الفتاة علي قيد الحياة وتم سماع صوتها، من تحت أنقاض المنزل المكون من ٣ طوابق. 

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بإنهيار منزل اسعد جرجس، موظف بالمعاش، بدائرة قسم شرطة جرجا.

وتبين من المعاينة والفحص إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف أستراحة مجلس المدينة وتم إخراج ٥ أشخاص من بينهم مالك المنزل، ولا زالت ابنته ما تينا ٢٠ عاما تحت الانقاض. 

وجرى نقل المصابين لمستشفي جرحا وجار عمليات انقاذ الفتاة وانتشالها من بين إنقاص المنزل. 

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