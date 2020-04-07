إصابة 5 أشخاص ومحاولات لاستخراج فتاة من تحت أنقاض منزل بسوهاج

أخرج رجال الحماية المدنية ٥ أشخاص، من تحت أنقاض منزل انهار منذ قليل في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، مصابين بكدمات وسحجات، وتجري محاولات لاستخراج فتاة .





وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى، وتبين أن الفتاة علي قيد الحياة وتم سماع صوتها، من تحت أنقاض المنزل المكون من ٣ طوابق.





وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بإنهيار منزل اسعد جرجس، موظف بالمعاش، بدائرة قسم شرطة جرجا.





وتبين من المعاينة والفحص إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف أستراحة مجلس المدينة وتم إخراج ٥ أشخاص من بينهم مالك المنزل، ولا زالت ابنته ما تينا ٢٠ عاما تحت الانقاض.





وجرى نقل المصابين لمستشفي جرحا وجار عمليات انقاذ الفتاة وانتشالها من بين إنقاص المنزل.



