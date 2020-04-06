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رياضة

أول رد من حسام عاشور بعد أزمة التجديد مع النادي الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:33 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
رد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مقطع فيديو لدعم جماهير القلعة الحمراء له، بعد رفض مجلس إدارة النادي تجديد التعاقد معه.

ورفض مجلس إدارة الأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بانقضاء الموسم الجاري، وعرض عليه إقامة مباراة اعتزال، وبعض الدورات التدريبية ليصبح من قيادات النادي في المستقبل.

وقال حسام عاشور في أول تعليق بعد أزمة تجديده مع الأهلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه، هو المكسب الأعظم، وهو الأصدق دائمًا على مر التاريخ".

وتابع: "ستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي، وتهون علي الأوقات الصعبة ، كل الشكر لجمهور الأهلي على الفيديو، وشكرًا لكل من يحب حسام عاشور بصدق".
أول رد من حسام عاشور بعد أزمة التجديد مع النادي الأهلي
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