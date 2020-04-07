التحلي بأخلاق الكبار.. رئيس لجنة الحكام الجديد يوجه رسالة قوية لـ جريشة ونور الدين ..فيديو

ناشد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الحكمين الدوليين، إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة، بالتحلي بأخلاق الكبار والامتثال للتحقيق ، اليوم الثلاثاء في اتحاد الكرة.





وقال وجيه أحمد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لجنة الحكام تسعى لإنهاء أي خلافات".





وأوضح أن سعيد حمزة تمت معاقبته لأنه خرق قرار الحظر الإعلامي على الحكام، وتم إعلان العقوبة لأنها لا تتعلق بأمور فنية أو أخطاء حدثت في أي لقاء.





وواصل أن لجنة الحكام صرفت جزءًا كبيرًا من مستحقات الحكام، وحصلت على وعد من الاتحاد بصرف المزيد من المستحقات الفترة المقبلة.



