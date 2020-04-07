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رياضة

زكي عبد الفتاح يكشف تفاصيل مشاجرته مع إبراهيموفيتش.. ويهاجم حسام البدري.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:17 ص
زكي عبدالفتاح
زكي عبدالفتاح
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محمد رشاد
هاجم زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، وفريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مؤكدًا أنه لاعب متعجرف ومغرور.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "إبراهيموفيتش كسر وجه لاعب ليبي معنا بالدوري الأمريكي، وبعد المباراة ذهب اللاعب للحكم وحاول إبراهيموفيتش منعه، وعندما ذهبت وطالبته بعدم وضع يده على اللاعب، فوجئت به يدفعني ويسبني، ووصل الأمر إلى (خناقة) بيننا في غرفة خلع الملابس، ولم يكن محبوبًا في فريقه، وكسروا وراءه (قلة) عندما رحل ، الدوري الأمريكي صعب جدًا، وفي خلال 5 سنوات سيكون ضمن أكبر 5 دوريات في العالم".

وتابع: "أنا معجب بـ رجب بكار إذا جاء للدوري الأمريكي وانضم للفريق فسيكون إضافة، ولو انضم للأهلي تعويضًا عن أحمد فتحي فسيكون رائعا".

وأكمل: "الأسعار في مصر مرتفعة جدًا، الدوري الأمريكي لا يوجد فيه هذه الأسعار، مرتبات اللاعبين يحصلون عليها من الشركة الاستثمارية التي تدير المسابقة، وأقصى راتب يحصل عليه أي لاعب في المسابقة 500 ألف دولار، ويحق لكل فريق أن يضم 3 لاعبين فقط بميزانية مختلفة".

واستطرد: "أحمد فتحي فاز بالمال فقط، أنا أحبه ولكنه 35 عامًا، ولن يستطيع خوض كل المباريات، هو ليس ميسي أو كريستيانو، لو كنت مكان أحمد فتحي كنت فضلت البقاء في الأهلي".

وأردف: "الأهلي كان عادلًا جدًا مع حسام عاشور، واللاعب لن يقدم أفضل مما قدمه، وصنع تاريخًا كبيرًا، وأنصحه بالاعتزال في الأهلي".

وأتم: "كنت أتمنى أن يُصر شريف إكرامي ويجتهد أكثر ويظل في الأهلي ويأخذ الأمر كتحدٍ ويعود من جديد، وعلى الجانب الآخر كنت أرى أن يستغل الأهلي ثقافة وقوة وروح الحارس ويمد له عقده 3 مواسم ويعطيه راتب الفئة الأولى، لأنه لديه امكانيات داخل وخارج الملعب".

وفى سياق آخر، قال زكي عبد الفتاح، إن  "حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والأسبق للأهلي طلب أن يأخذ وليد سليمان حقنة مسكنة بترتيب مع طبيب الفريق الأحمر، ليشارك أمام الترجي".

وتابع: "الأمريكي برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر فوجئ بذلك لأن وليد كان ورقة رابحة له، وعندما أصيب اللاعب معنا في ركبته كان يريد أن يأخذ حقنة لكي يلعب، ولأن برادلي لديه ضمير رفض، وقال لو ستجلب لي كأس العالم لن تلعب، مستقبلك أهم".

واختتم: "برادلي طلب من وليد العودة إلى ناديه وإجراء الجراحة، ثم فوجئ بما فعله حسام البدري وعاتبه، وأصيب اللاعب بعد ذلك بقرحة في الركبة، ولو لم يحدث ذلك لاستفاد الأهلي من وليد أكثر من 100 أضعاف ما قدمه خلال الفترة الماضية".
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