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مرأة

بملابس شتوية.. ولاء الشريف تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:21 ص
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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آية التيجي
نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة شتوية ناعمة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتألقت ولاء الشريف بإطلالة شتوية مميزة، مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت فرو باللون الأبيض، مع بنطلون كباردين باللون الأسود، وانتعلت كوتشي رياضي باللون الأبيض.

وتركت ولاء الشريف شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، فيما اعتمدت ولاء الشريف على لمسات جمالية بسيطة، فاستخدمت باللون الكشميري الناعم مع بعض لمسات من البلاشر.

ولم تتكلف ولاء الشريف في اراتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بإطلالة ناعمة وغير متكلفة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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A post shared by Walaa Elshrif (@walaaelshrif) on

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