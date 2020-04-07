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متحدث الرئاسة يوضح آليات صرف منحة العمالة المتضررة.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:00 ص
رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية
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اسراء صبري
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء، تضمن قرارات تخص قطاع المصدرين، حيث وجه الرئيس بتقسيط الرسوم المستحقة لتقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت المتضررة لمدة 3 أشهر دون فوائد، بالإضافة إلي تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية علي تلك الشركات لمدة 3 أشهر.
  
وأضاف بسام راضي، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي وجه بوضع آلية خاصة لصرف إعانات العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال التوزيع السريع والدقيق بدون وجود أى تكدسات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الاصلاح الاقتصدى الذي قام به الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية ساعد فى سرعة تطبيق إليات صرف الاعانات، من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين سواء من حملة 100مليون صحة أو غيرها.

واختتم قائلا: أن الإصلاح الاقتصادي هو أساس ماتقوم به الدوله حاليا، متابعا"لولا الإصلاح الاقتصادى ودعم الرئيس والمواطنين لما توفر كل هذا الدعم المادى"
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