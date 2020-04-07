AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بتوحشيني لـ فضل شاكر تحصد 1.3 مليون مشاهدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:14 ص
فضل شاكر - بتوحشيني
فضل شاكر - بتوحشيني
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، مليون و370 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لـ "فضل" على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ الخميس 2 أبريل. 

تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".

"بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، وإستديو : صوت الحب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زين عوض تطلق أحدث أغانيها.. أهل الهوى

ناصر يطرح أغنيته الجديدة سفينة نوح.. فيديو

فضل شاكر يطرح برومو بتوحشيني.. فيديو

بعد سنوات.. فضل شاكر ونجله يحييان حفلا أون لاين في هذا الموعد

فضل شاكر يطرح أغنية "بتوحشيني".. فيديو

بعد ساعات من طرحها.. بتوحشيني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

ترشيحاتنا

مسئول إيراني يفجر مفاجأة: نصف مليون مصاب بكورونا في البلاد

أول رد من حسام عاشور بعد أزمة التجديد مع النادي الأهلي

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

الحضري يرد بسخرية على هجوم زكي عبد الفتاح.. شاهد

محافظ دمياط تكشف سبب إقالة مدير مستشفى الصدر.. فيديو

أنت فقط من يراها.. كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟