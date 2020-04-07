بتوحشيني لـ فضل شاكر تحصد 1.3 مليون مشاهدة

حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، مليون و370 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لـ "فضل" على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ الخميس 2 أبريل.





تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".



