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أخبار العالم

ضربة جديدة للحكومة البريطانية.. وزير جديد يعزل نفسه منزليًا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:16 م
مايكل جوف
مايكل جوف
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شيماء مصطفى
خضع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، للعزل الذاتي، بعد أن ظهر على أحد أفراد أسرته أعراض فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، جاء ذلك الأمر بعد أن ظهر على أحد أفراد أسرته أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أن حالة مايكل جوف جيدة ولا يظهر علية أية أعراضه في الوقت الحالي.

وأشار الموقع إلى أنه حسب الإرشادات المتبعة، فإن مايكل جوف سيعزل نفسه لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جوف شارك في عدة مقابلات تلفزيونية هذا الصباح من المنزل وتحدث عن تطورات الحالة الصحية الخاصة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

لكن عزلته الذاتية هي ضربة أخرى للحكومة البريطانية بعد دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المستشفى، ونقله للعناية المركزة، عقب تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.
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