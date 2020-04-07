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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا .. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:37 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الأربعاء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على الوجه البحري والقاهرة وتكون الرياح معتدلة.

ويكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على سواحل البلاد يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويكون هناك رياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس ما بين المعتدل إلى المائل للحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر، كالتالي:
القاهرة 23/13
الاسكندرية 20/11
بورسعيد 21/16
الاسماعيلية 24/12
رفح 24/14
نويبع 26/17
طابا 26/13
كاترين 23/9
شرم الشيخ 27/20
مرسى علم 26/23
بني سويف 26/16
قنا 29/20
أسوان 33/23
الوادي الجديد 30/19
حلايب 28/23

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