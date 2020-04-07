تركت وراءها 3 أطفال.. رسالة مؤلمة من مصابة بريطانية بـ كورونا قبل وفاتها

أرسلت سيدة بريطانية في الرابعة والأربعين من عمرها رسالة مؤثرة إلى شقيقتها قبل وقت قصير من وفاتها جراء إصابتها بفيروس "كورونا".





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه السيدة "ليندسي مارشال"، وهي من بلدة "روتشدیل" في إنجلترا، توفيت يوم السبت الماضي في مستشفى محلي بعد إصابتها بأعراض فيروس "كورونا".





وأوضح التقرير أنها كانت تعاني في الأساس من مشكلة في الغدة الدرقية ومن الربو، وقد ظلت قيد العزل الذاتي لمدة أسبوع، لكنها بدأت تشعر بتوعك في الثاني والعشرين من مارس الماضي ونُقلت إلى مستشفى عام، حيث خضعت لفحص طبي للكشف عما إذا كانت مصابة بالفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية.





وبعد مضي ثلاثة أيام على ذلك، تم تخديرها ونقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى أخرى، لكنها قامت قبل تخديرها مباشرة بإرسال رسالة نصية إلى شقيقتها "كارين"، وكانت هذه هي آخر مرة تتحدث فيها إليها، وقالت في هذه الرسالة: "أنا خائفة".





ونقلت الصحيفة عن "كارين مارشال" قولها إن شقيقتها ظلت قيد العزل الذاتي بمنزلها لمدة أسبوع، وكانت تتناول المضادات الحيوية خلال هذه الفترة، قبل أن تتدهور حالتها وتُنقل إلى المستشفى.





وأوضحت "كارين" أن شقيقتها "ليندسي" كانت خائفة من التخدير، لكنها أخبرتها بأن الأمور ستكون على مايرام، وكانت هذه هي آخر رسالة متبادلة بين الشقيقتين.



