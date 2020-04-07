في ظل أزمة كورونا.. مسافرة تثير الذعر على متن قطار بهذا التصرف |شاهد

تسببت سيدة تايلاندية في الثالثة والخمسين من عمرها في إثارة حالة من الذعر على متن قطار في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بعد أن رفضت ارتداء قناع واق للوجه رغم معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أنها بصقت على مسافرين آخرين، قبل أن يتم تكبيلها بالأصفاد في محاولة لوضع حد لسلوكها.





كانت هذه السيدة استقلت القطار في شمال شرق تايلاند، حيث كانت مسافرة إلى مقاطعة "خون كاين"، وأصيبت بالغضب بعد أن طُلب منها ارتداء قناع واق كونها بدت مريضة.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه الواقعة حدثت مؤخرًا، مشيرة إلى أن المسافرة سارت في أعقاب ذلك داخل عربة القطار وبصقت على ركاب آخرين، مما دفعهم إلى الفرار من القطار.





وأوضحت الصحيفة أنه بعد قيام الركاب بالإبلاغ عنها، تدخل مسئولو الرعاية الصحية، وتوجهوا إليها مرتدين ملابس واقية في محاولة للسيطرة عليها، لكن الأمر لم يكن سهلًا، حيث أن هذه السيدة بصقت عليهم أيضًا.





ولجأ مسئولو الرعاية بعد ذلك إلى تكبيلها بالأصفاد أثناء تواجدها على متن القطار، وحاولت هي النهوض من مقعدها، لكن أحد مسئولي الرعاية الصحية تدخل لإيقافها على الفور.



