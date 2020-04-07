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توك شو

وزير الدفاع: القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:58 م
فريق أول أحمد ذكي
فريق أول أحمد ذكي وزير الدفاع
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توك شو
قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة،إن الفترة التي يمر بها العالم، حاليا جراء فيروس كورونا ، تتجلى فيها تضحيات جسام جسدها جيش عظيم من مجد شعب أبي، موجها التحية للشعب المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف زكي، خلال كلمته خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، أن الشعب المصري، مد القوات المسلحة بخير أبنائها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وقال القائد العام للقوات المسلحة، إن العالم يمر بمحنة واختبار، لتؤكد قدرة العالم على تخطي الصعاب، قائلا: عندما استشعر المصريون الخطر كانت الدولة المصرية حاضرة بكافة مؤسسات الدولة وفي القلب القوات المسلحة لتقديم سبل الدعم والتدابير للتغلب على هذه الأزمة.

ولفت إلى أن ذلك عكس رؤية كبيرة ببث الطمأنية في نفوس المصريين، وكانت القوات المسلحة على الموعد واستلهموا أرواح أجدادهم وتسارعت بكل أجهزتها باتخاذ كافة التدابير فى شتى المجالات الطبية.
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