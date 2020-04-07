وزير الدفاع: القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا

قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة،إن الفترة التي يمر بها العالم، حاليا جراء فيروس كورونا ، تتجلى فيها تضحيات جسام جسدها جيش عظيم من مجد شعب أبي، موجها التحية للشعب المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا .





وأضاف زكي، خلال كلمته خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، أن الشعب المصري، مد القوات المسلحة بخير أبنائها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.





وقال القائد العام للقوات المسلحة، إن العالم يمر بمحنة واختبار، لتؤكد قدرة العالم على تخطي الصعاب، قائلا: عندما استشعر المصريون الخطر كانت الدولة المصرية حاضرة بكافة مؤسسات الدولة وفي القلب القوات المسلحة لتقديم سبل الدعم والتدابير للتغلب على هذه الأزمة.



