السيسي للمصريين: متخافوش من حاجة.. أمورنا ماشية والدنيا كويسة

وأكد أنه حرص دائمًا من خلال توجيهه للحكومة على عدم إخافة المواطنين، خاصة فى حديثه معهم، وقال: "أحاول التحدث مع المواطنين دون أن أخوفهم، خاصة أن الإعلام العالمى وتناوله للموضوع على مدار الساعة لا يتحدث إلا عن فيروس كورونا، مما جعل الناس تخاف وتقلق، ولا أريد أن أكون عاملا إضافيا".





واستطرد: "وعلينا أن نبذل جهدا أكبر فى مواجهة الفيروس، وبكرر شكرى تانى لكل العناصر الطبية الموجودة فى مصر".



