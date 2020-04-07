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السيسي للمصريين: متخافوش من حاجة.. أمورنا ماشية والدنيا كويسة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن "أحد أهم العناصر التى ساعدتنا فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيراته الاقتصادية الهائلة هى تعاوننا مع بعض وتكاتف كل المؤسسات"، مضيفًا:"إن شاء الله بتعاوننا كلنا مع بعض سنعبر هذا التحدى وسننجح فى مواجهته".


وتابع الرئيس، في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، الثلاثاء: "مرتبات المصريين خط أحمر ولا داعي للقلق"، مؤكدا أنه يوجد توافر في السلع في مصر. 

وأكد أنه حرص دائمًا من خلال توجيهه للحكومة على عدم إخافة  المواطنين، خاصة فى حديثه معهم، وقال: "أحاول التحدث مع المواطنين دون أن أخوفهم، خاصة أن  الإعلام العالمى وتناوله للموضوع على مدار الساعة لا يتحدث إلا عن فيروس كورونا، مما جعل الناس تخاف وتقلق، ولا أريد أن أكون عاملا إضافيا".

واستطرد: "وعلينا أن نبذل جهدا أكبر فى مواجهة الفيروس، وبكرر شكرى تانى لكل العناصر الطبية الموجودة فى مصر".

وطالب الرئيس الحاضرين بتوجيه التحية لجميع المسئولين شكرًا وعرفانًا على دورهم العظيم فى تلك المرحلة الحرجة، وقال: "ده دورهم وجه وقته دلوقتى واحنا مقدرين ده، وننتظر المزيد من العمل المشكور لكل الأطباء ولكل إنسان يعمل فى تلك المواجهة".

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