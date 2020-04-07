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أخبار البلد

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:23 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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قسم الأخبار
أكد الرئيس السيسي أن هناك 6 مستشفيات جاهزة للإفتتاح لمواجهة أزمة كورونا مشيرا الى أن الدولة استعدت جيدا لكل الأزمات خلال الست سنوات الماضية .


وقال السيسي أن المستشفيات جاهزة على المفتاح كما يقال بكامل معداتها وأجهزتها الطبية ولا داعي للقلق، وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية مستعدة لكل السيناريوهات .

وقال الرئيس السيسي إن توفير مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة يخضع لإجراءات التنفيذ، وهناك توجيهات تنفيذية يتم تداولها إعلاميًا بشكل متكرر حتى تصل لكل الناس، مضيفًا: "أنا عايز أوصل للمواطنين مستحقاتهم دون تكدس ودون تعب وإرهاق"، لافتا إلى أن التكدس على البنوك يدفع للقلق من خطورة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، أن تأجيل افتتاح بعض المشروعات للعام المقبل جاء لعدة أسباب منها تأخر التوريدات من الشركات الأجنبية من الخارج، خاصة فى ظل عملية الإغلاق الكامل الذى تعيشه بلادهم على مستوى حياتهم، خاصة أن الدول المتقدمة حجم المواجهة لفيروس كورونا فيها صعب.
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