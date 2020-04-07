شاهد.. أول ممرض مصاب بكورونا بمعهد الأورام يفجر مفاجأة عن إصابته

قال ممرض بمعهد الأورام بالقاهرة، إنه يعمل بمعهد الأورام بدار السلام ، متابعا أنه فى يوم السبت هناك حالة إصابة بكورونا قامت بالدخول إلى الطوارئ من استشارى بالخارج، مشيرا إلى أن الطبيب الذى قام بالكشف على الحالة شخصها بأنها اشتباه بكورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "الحدث"، أنه لا يوجد أى وقائيات للتعامل مع الحالة فى المستشفى، موضحا أن كل ما يوجد بها هو ماسك جراحى والذى لا يستخدم فى حالات الكورونا، حيث قام الأطباء بشراء الكمامات من مالهم الخاص.





وتابع أنه فى نفس اليوم قام المشرف بالمستشفى بالتواصل مع نائب رئيس القسم وطلب القيام بالمسح من أجل معرفة هل هى حالة اشتباه أم كورونا، مضيفا إلى رفضهم لتسليمها إليهم، مؤكدا بمعرفته بإصابته بالفيروس يوم الاحد.





وأفاد أن عمله فى أربع مستشفيات غير صحيح وأن ليس له وقت لذلك، مضيفا أن هناك حالة كانت إيجابية بالمستشفى الخاص الذى يعمل بها، ولكن كانت موجودة فى دور أخر عنه ولم يتواصل معها، إلا أنه بمجرد ما تم تأكيد الحالة قام الفريق الطبي بعمل مساحات وعدم وجود إى حالة إصابة أخرى بالفيروس فى المستشفى.





وأكد أنه لم يصب بالفيروس والمريضة التى كان لديها إشتباه فى الفيروس، حيث أنه لم يتم عمل أى مسح لها، لافتا إلى أنه قام الإستمرار بالعمل بدون معرفته بأن لديه كورونا، مؤكدا أن إدارة المعهد لم تقوم بتقديم أى سيارة إسعاف له على الرغم من مرضه وكانت حرارته 39.5.