هاجر أحمد تسترجع ذكريات مسلسل هوجان.. شاهد

استرجعت الفنانة الشابة هاجر أحمد، ذكريات تصوير مسلسل " هوجان"، وشاركت جمهورها بصورة من أحداث العمل على خاصية "ستورى" عبر حسابها على "إنستجرام".





ومسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.



