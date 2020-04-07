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اقتصاد

الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:56 م
براءات اختراع
براءات اختراع
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رويترز

قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم "الثلاثاء" إن الصين أصبحت أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية بالعالم في 2019، لتزيح بذلك الولايات المتحدة الأمريكية عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.


وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة.

 

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط، وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978.


ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.


وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.


وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

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