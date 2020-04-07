بسبب كورونا.. لجنة الثقافة بتنسيقية الشباب تعقد اجتماعها عبر الفيديو كونفرانس

عقدت لجنة الثقافة والابداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بتقنية الفيديو كونفرانس؛ تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.





تناول الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات التي قدمها أعضاء اللجنة والتي تخص المرحلة الحالية، وخاصة دور اللجنة في تناول أزمة كورونا من أوراق عمل ونشرات توعية على كافة المستويات.





وأكد أعضاء اللجنة استمرار الاجتماعات الدورية والطارئة بهذه الصورة لحين انتهاء الأزمة، وحرصوا في نهاية اجتماعهم على توجيه الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة وكل الجهات المعنية بإدارة الأزمة.



