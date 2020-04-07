التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الثامن أثناء تصليح طبق دش بشبرا الخيمة

أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر اختلال توازنه أثناء تصليح طبق دش بالطابق الثامن بعد توقيع الكشف الطبى عليه، كما أمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة شخص يبلغ من العمر 30 عاما إثر سقوطه من الطابق الثامن من برج بجوار كوبرى مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.





وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن المتوفى لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء إصلاح الدش الخاص به فاختل توازنه و تم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.