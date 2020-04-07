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برلمان

النائب حسن عمر : كلنا جنود فى معركة الدولة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قال النائب حسن عمر ، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، انه وافق على طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، عن التبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 شهور لدعم صندوق تحيا مصر لمواجهة أنتشار فيروس كورونا . 

وأكد البرلمانى ، فى تصريح له، انه كان من اول النواب الذى وافقوا على التبرع ، مؤكدا ، ان نواب الشعب  دائما يقفون فى الصفوف الاولى لمساندة الدولة ودعم المواطن ، سواء على الجانب الخدمى او الرقابى او التشريعى . 

وأضاف البرلمانى، ان الدولة الان تحتاج الى تضافر كل الجهود معا للوقوف امام هذا المرض ، مؤكدا اننا جدميعا جنود فى معركة الدولة ضد فيروس كورونا. 

وكان قد دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب بالتبرع بمكافأة العضوية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتهم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه على يقين تام وكامل من حس النواب الوطني العميق، وأن مجلس النواب سيكون في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال في رسالة وجهها لأعضاء البرلمان،: "في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات".

وتابع رئيس البرلمان: "انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر، فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض، وأريد ان أؤكد لحضراتكم على أنه من لا يرغب من حضراتكم في تقديم هذا التبرع الاختياري، التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب السيد المستشار الأمين العام للمجلس في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذه الرسالة."
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