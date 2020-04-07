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وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل قروض دعم المشروعات الصغيرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:04 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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هاني حسين
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القروض التي تمت إتاحتها من مبادرة جهاز تنمية المشروعات مخصصة لتغطية التداعيات لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مشروعات كثيرة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات، وتلك المشروعات تأثرت ولا تستطيع تغطية بعض مصروفاتها الجارية، ومنها أجور العاملين، فبدأنا في إتاحة وسيلة القروض لتغطية مصروفات المشروعات الصغيرة.

وتابعت نيفين جامع "المشروعات الصناعية سوف تحصل على قرض حده الأقصى مليون جنيه، والمشروعات الخدمية تحصل على قرض حده الأقصى 500 ألف، وتتم تغطية مصروفات التشغيل الأساسية، ومدة القرض عام وفترة سماح 3 أشهر.

وأكملت نيفين جامع "يتقدم أصحاب المشروعات للحصول على القرض من أحد  فروع جهاز تنمية المشروعات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، وأهم مستند هو الحصول على كشف بعدد العمالة الفعلية للمشروع والأجور الشهرية".

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