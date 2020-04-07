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أخبار البلد

زفاف عروسين أعلى كوبرى قصر النيل رغم منع التجمعات.. فيديو وصور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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رنا اشرف _عدسة: ابانوب نبيل _عز حسين
حاول عروسان الاحتفال على طريقتهما الخاصة بزفافهما عن طريق التجمع و الرقص أعلى كوبرى  قصر النيل والتقاط الصور التذكارية وسط الأهل والأصدقاء.

جاء ذلك رغم انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والأفراح وتأجيل كافة مراسم الاحتفالات وغلق قاعات الأفراح حاول عروسين الاحتفال على طريقتهم الخاصة فوق قصر النيل.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).


‎وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

‎*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

‎*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

‎*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات. 

‎*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية.

‎*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط .

‎*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
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